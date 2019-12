Portofino: “Parco, sono favorevole agli attuali confini”

Dallo staff del consigliere regionale Giovanni Boitano riceviamo e pubblichiamo

Continua a tenere banco nel Tigullio e Golfo Paradiso il dibattito in merito al possibile ampliamento di circa 14mila ettari del parco di Portofino con l’espansione dei confini nel Golfo Paradiso e nel Tigullio orientale includendo i territori della Fontanabuona nella sponda destra del torrente Lavagna fino ai Comuni di Lumarzo e Bargagli.

“A differenza di altri non penso che si tratti di una opportunità imperdibile – afferma il consigliere regionale Giovanni Boitano – purtroppo l’esperienza insegna che spesso a subire le conseguenze di scelte sbagliate finiscono per essere quanti vivono e lavorano nei territori”.

Il nostro obiettivo deve essere quello di salvaguardare l’entroterra e le attività produttive evitando ulteriori vincoli che finirebbero per comportare ulteriori penalizzazioni.

“Non dimentichiamo inoltre le ripercussioni che l’allargamento del Parco comporterebbe per quanto riguarda l’esercizio venatorio – prosegue Boitano – che oggi rappresenta un deterrente contro il proliferare dei cinghiali, daini e caprioli che mettono in ginocchio quel che resta dell’agricoltura”.

Il nostro territorio e in modo particolare la Fontanabuona non hanno bisogno di nuovi divieti ed aumento dei costi, per questo credo che l’ipotesi avanzata dall’Ispra non sia praticabile e finirebbe solo per allungare i tempi affinché il parco di Portofino, rispettando gli attuali confini, diventi nazionale.