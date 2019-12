Portofino: Parco nazionale, Garibaldi replica a Boitano

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale ed Elio Cuneo, consigliere metropolitano, riceviamo e pubblichiamo

La costituzione del nuovo parco nazionale è una opportunità che il Tigullio, nel suo complesso, deve saper cogliere. Il rilancio dei territori, e soprattutto dell’entroterra, parte anche da qui: dal turismo di qualità, dalla promozione del territorio, dalla capacità di attrarre fondi europei su progetti qualificati, da azioni concrete contro il dissesto e per un’economia verde. Questi sono i temi da affrontare, quando si parla del Parco Nazionale di Portofino.

Gli esempi vicini a noi, come le Cinque Terre, hanno dimostrato quanto grande e positivo sia l’impatto economico di un parco nazionale sul territorio, e come si siano rilanciate anche zone che prima erano in grande difficoltà.

Stupisce che il consigliere regionale Boitano si esprima contro la possibilità di dare alla Fontanabuona una occasione di sviluppo in più, inseguendo le posizioni dell’Assessore Mai e della Lega, che nei fatti non vogliono costituire il Parco Nazionale. C’è bisogno di una discussione seria, sui progetti che il parco può attivare, sulle opportunità e c’è la necessità di un coinvolgimento attivo delle amministrazioni locali.

Quello che non serve è dire no a prescindere e bloccare ogni possibilità di crescita e di sviluppo perché a pagare questo immobilismo sono i territori, specie quelli più in difficoltà.