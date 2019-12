Portofino: Mondo Terracqueo rende magica la notte di Capodanno (2)

Dall’ufficio stampa Aida Partners Srl riceviamo e pubblichiamo

Nella notte di Capodanno i riflettori saranno nuovamente puntati su Portofino. Un’occasione unica per ammirare le trame di luci, colori e suoni dell’opera diffusa di Marco Nereo Rotelli, che accompagnerà il Borgo nel 2020.

L’opera rappresenta il cuore dell’omonimo progetto culturale e di comunicazione Mondo Terracqueo, inaugurato il 13 dicembre scorso e promosso dal Comune di Portofino in collaborazione con Geometry Global Italy e con il contributo scientifico dell’Acquario e Fondazione Acquario di Genova.

La sera del 31 dicembre, il Cenone di Capodanno verrà servito in riva al mare presso rinomati ristoranti della Piazzetta*, e si evolverà in una completa esperienza sensoriale per immergersi a pieno nei messaggi di poesia, cura e amore per l’ambiente, che rappresentano l’anima di questo progetto che vede Portofino come portavoce di messaggi che nel nuovo anno intraprenderanno un tour mondiale di sensibilizzazione al tema.

Proprio la Piazzetta sarà il punto privilegiato per ammirare in questa serata di festa Mondo Terracqueo, la sfera d’acciaio alta 2,5 metri – realizzata in collaborazione con Banci, azienda leader nelle soluzioni d’illuminotecnica di lusso – che porta incisi a fuoco i versi dedicati al mare e al pianeta donati da grandi poeti contemporanei del mondo. All’interno della sfera, collocata nel mezzo di una passerella galleggiante stesa sulle acque del porto, alcuni monitor diffondono informazioni sul mare e il suo stato di salute fornite dall’Acquario di Genova.

Inoltre, suggestivi giochi di luce e proiezioni di versi poetici faranno risplendere anche il Castello Brown, antica fortezza dominante sul porto, completando così l’immersione degli ospiti in un’esperienza multisensoriale.

Per rendere l’attesa della Mezzanotte ancora più coinvolgente, Marco Nereo Rotelli si esibirà in un suggestivo reading poetico in riva al mare, accompagnato da suoni onirici creati appositamente dal DJ e conduttore radiofonico Alessio Bertallot per “tradurre” i versi in musica evidenziandone i momenti salienti. Un momento ricco di emozione, sapientemente intervallato dalle performance di Daniele Di Bonaventura, celebre compositore musicale che accompagnerà i presenti nel percorso poetico del Maestro Rotelli, attraverso le note del suo bandoneón.

L’arrivo del nuovo anno verrà accolto con un brindisi di Mezzanotte e la festa sarà poi animata da un dj-set dance a cura di Marco Pietro Rigamonti.

Mondo Terracqueo sarà a Portofino fino al 6 gennaio 2020.

Per maggiori informazioni https://www.mondoterracqueo.com/

*Ristoranti che aderiscono all’iniziativa (su prenotazione):

I gemelli, Lo strainer, Jolly, La gritta, Il delfino.