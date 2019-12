Portofino: il Comune fa suoi i 30 posteggi di Preziosi

Accordo tra il Comune di Portofino e la società Assobello Srl, il cui patron sarebbe Enrico Preziosi. Domani diventa operativo il passaggio di 30 posti auto e otto posti moto, situati all’interno dell’autosilo, che Assobello avrebbe potuto gestire per convenzione ancora per 43 anni e ora ceduti alla “Portofino Mare S.r.l” società in house del Comune di Portofino. L’atto prevede il versamento alla Assobello di 2.850.000 euro; in realtà la cifra è inferiore.

Vi è stata, infatti, la soluzione di un contenzioso che si trascinava dal 2007 tra Comune e Assobello per il pagamento di Imu e Ici: la società milanese verserà al Comune la somma forfettaria di 100.000 euro. Inoltre dopo la mareggiata la società di Preziosi aveva concesso al Comune la gestione dei suoi 30 posti auto.