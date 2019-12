Portofino: Capodanno d’arte e brindisi sulla passerella

Portofino caratterizzerà l’attesa del 2020 in maniera alternativa a tutte le altre iniziative in programma. Dalle 22.30 performance in piazzetta di Marco Nereo Rotellii, l’artista che ha realizzato il mondo terracqueo, la sfera luminosa blu al centro della passerella che collega i due moli del porto per tutta la durata delle feste natalizie.

L’artista proporrà ai presenti brani letterari e poesie, accompagnato da un sottofondo musicale. A mezzanotte brindisi sulla suggestiva passerella. Poi musica con dj in piazzetta.