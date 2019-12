Lettere/ “Immigrati, la chiesa a Recco, da che parte sta?”

Da Enrico Picasso riceviamo e pubblichiamo

Premetto che non sono un credente ma ieri vedendo le persone in fila per firmare contro la chiusura dello SPRAR mi sono chiesto da che parte sta la chiesa di Recco. Non ho letto dichiarazioni né ho sentito prese di posizione dei sacerdoti, malgrado dai loro pulpiti tutte le domeniche invitino alla misericordia e alla fratellanza. Forse il motivo per cui le nostre chiese sono sempre più vuote è proprio dovuto a questa ipocrisia dilagante; facile predicare, molto più difficile realizzare il messaggio. Comunque non e’ mai troppo tardi.