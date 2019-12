Le ricette di Renzo Bagnasco: ravioli alla Paganini

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta:

Ravioli alla Paganini

Trascriviamo, cosi come lui l’ha scritta nel 1840, la ricetta che lo stesso Nicolò Paganini, il sublime violinista genovese e amante della nostra cucina e del nostro minestrone. Oggi è conservata presso la Library of Congress di Washington. Grazie al violinista Renato De Barbieri, l’ultimo genovese virtuoso interprete del Grande Maestro, per avercela segnalata.

Descrizione: “Per una libra (320 gr circa) e mezza di farina due libre di buon manzo magro, per fare il suco. Nel tegame si mette del butirro indi un poco di cipolla ben trottolata che soffrigga un poco. Si mette il manzo e fare che prenda un po’ di colore. E per ottenere un suco consistente si prende poche prese di farina, ed adagio si semina in detto suco affinché prenda il colore. Poi si prende della conserva di pomodoro, si disfa nell’acqua e di questa acqua se ne versa entro alla farina che sta nel tegame, si mescola per scioglierla maggiormente, ed in ultimo si pongono entro dei fonghi secchi ben tritati e pestati ed ecco fatto il suco. Ora veniamo alla pasta per tirare le sfoglie senza ovi. Un poco di sale entro la pasta gioverà alla consistenza della medesima. Ora veniamo al pieno. Nello steso tegame colla carne si fa in quel suco cuocere mezza libra di vitella magra, poi si leva, si trita e si pesta molto. Si prende un cervello di vitello si cuoce nell’acqua, poi si cava la pelle che copre il cervello, si tritola e si pesta separatamente come carne. Si prende un pugno di borage chiamata a Nizza “boraj”, si fanno bollire, si premono molto, e si pestano come sopra. Si prendono tre ovi che bastano per una libra e mezza di farina. Si battono ed uniti e nuovamente pestati insieme tutti gli oggetti soprannominati, in detti ovi ponendovi un poco di formaggio parmigiano. Ecco fatto il pieno. Potete servirvi del capone in luogo del vitello, dei laccetti in luogo del cervello, per ottenere un pieno più delicato. Se il pieno restasse duro si mette del suco. Pervi ravioli la pasta si lascia un poco più molla. Si lascia 1 ora sotto coperta da un piatto per ottenere le sfoglie sottili“.