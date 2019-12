Chiavari: Cantero, gli ostacoli alla riapertura

Due anni fa la chiusura del teatro privato Cantero di Chiavari. Pier Enrico Dallorso, uno dei proprietari, in una recente intervista a “Piazza Levante” assicura che sta lavorando per la riapertura. Insiste nel puntare su un teatro-ristorante dove i pasti si possono consumare nei palchi. Ipotesi suggestiva.

Restano alcune domande. La prima è se la proprietà ha fatto i conti reali sui costi per riaprire il teatro. Abbiamo già posto il problema, ma vale la pena ricordare che le norme di sicurezza impongono un impianto antincendio che prevede: una cisterna interrata; scale per l’uscita di sicurezza da ogni fila di palchi; porte di sicurezza; impiego di materiali ignifughi; nuovo impianto elettrico. Un teatro dignitoso implica nuovi arredamenti (poltrone, sipario, etc, etc), nuovo pavimento, tinteggiatura, nuovi locali igienici; impianto di climatizzazione; impianti scenici. Conti alla mano, per gli stessi lavori il Teatro Sociale di Camogli, che è più piccolo del Cantero, ha speso oltre sette milioni.

L’ipotesi che il ristorante funzioni assieme allo spettacolo sembra da escludersi per almeno due motivi; chi va al ristorante in genere lo fa per condividere con altri un buon pasto e una piacevole conversazione; il ristorante inoltre disturberebbe lo spettacolo; la contemporaneità spettacolo-ristorante, costituirebbe un’offesa per gli artisti. Inoltre la gestione di un ristorante che assicuri le pietanze calde ai clienti seduti nei palchi sarebbe molto costosa per un numero adeguato di camerieri; a meno che per servire a tavola non si assumano droni-robot. (m.m.)