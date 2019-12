Uscio: l’escursionista trovata in zona monte Cornua (2)

E’ stata rintracciata in zona monte Cornua sopra la frazione di Capreno in Sori, l’escursionista francese dispersa. Sarebbe ospite di amici ad Uscio in località Calcinara. Ripreso il contatto telefonico, i vigili del fuoco erano riusciti a localizzarla. Il sindaco di Uscio Giuseppe Garbarino che ha seguito le ricerche dice: “Se non fosse stata rintracciata, per la donna, che cammina senza aiuto, sarebbero stati guai perché ora la notte fa veramente freddo. Ringrazio carabinieri, vigili del fuoco, la Croce rossa di Uscio e il Soccorso alpino per l’impegno e l’abnegazione impiegati per ore nella estenuante ricerca”.