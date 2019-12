Uscio: donna dispera, operazione terminata alle 22.15 (3)

Dal Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria riceviamo e pubblichiamo

Ore 17 il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato allertato per una ricerca disperso in località Uscio.

I nostri tecnici ed i VVF hanno subito formato diverse squadre per cercare una donna francese che si era persa in zona Calcinara, le ricerche sono subito partite su vari fronti in quanto la donna in contatto telefonico non riusciva a dare precise informazioni sul percorso da lei fatto . Dalle indicazioni su ciò che vedeva sono partiti alla ricerca in zona Manico del Lume , Monte Caravaggio ma anche in direzione del crinale di Sussisa . Quando è stato possibile comunicare con i familiari che poco prima erano in gita con lei e dai quali si era allontanata ,è stata trovata in breve tempo ed in buona salute da una squadra mista di nostri tecnici e VVF. Riaccompagnata a piedi lungo l’impegnativo sentiero, l’intervento si è concluso intorno alle 22:15 con l’arrivo delle squadre e della signora ai mezzi.