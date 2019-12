Sestri: “Ripascimento, grazie alla Regione”

Da Marco Conti, consigliere Città Metropolitana di Genova e capogruppo “Riprenditi Sestri-Sestri Popolare” in Consiglio comunale, riceviamo e pubblichiamo

“Regione Liguria assegna al Comune di Sestri Levante € 31.367,04 di contributi per interventi di ripascimento, riqualificazione e difesa della costa, derivante dalle entrate ricavate dall’imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo” dichiara il Consigliere metropolitano di Genova e comunale di Sestri Levante Marco Conti – I comuni costieri del Tigullio sono beneficiari complessivamente di oltre € 160.000,00 di contributi”.

“Da quasi cinque anni la Giunta Toti destina al 100 % l’intera tassa regionale sui canoni demaniali per i ripascimenti e per le spiagge – prosegue l’esponente popolare – mentre in precedenza soltanto il 50% era destinato alle spiagge”

“Regione Liguria ha mantenuto l’impegno con i territori facendo un grande sforzo per garantire queste risorse a tutti i comuni – continua Conti – ma viste le violente mareggiate che si sono abbattute in questi ultimi anni causando gravi danni sarebbe auspicabile un impegno del Governo per contribuire alla riqualificazione della difesa costiera e delle sue infrastrutture visto che i canoni demaniali vanno direttamente allo stato”.

“L’inadeguatezza e l’incapacità di questo Governo sono sotto gli occhi di tutti e ogni giorno ne abbiamo conferma – conclude Marco Conti – pertanto ringrazio il Presidente Giovanni Toti e l’ Assessore Marco Scajola per il lavoro svolto e per il costante impegno a favore dei comuni costieri come Sestri Levante.