Sestri: colpisce alla testa una ragazza, denunciata

A Lavagna, i Carabinireri, al termine di accertamenti scaturiti da una denuncia sporta da una 20enne studentessa genovese, ha deferito in stato di libertà per “lesioni personali aggravate” una 29 enne senza fissa dimora e gravata da pregiudizi di polizia, poiché lo scorso 12 dicembre u.s., presso la stazione ferroviaria di Sestri Levante, scagliava contro la querelante un raccoglitore di riviste, colpendola alla testa, riportando lesioni giudicate guaribili in 5 giorni, dai sanitari dell’ospedale di Lavagna.