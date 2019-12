Scivola per 300 e muore a bordo di un Quad sul monte Gray

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria riceviamo e pubblichiamo

Anche oggi il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento nuovamente sulla parte nord del monte Grai (Imperia). A chiamare i soccorsi una coppia di ragazzi senza ramponi che a causa del ghiaccio sono scivolati dal sentiero verso valle per circa 200 metri. I due ragazzi hanno riportato uno un trauma cranico l’altro alla spalla.

La squadra di tecnici del Soccorso Alpino hanno portato supporto all’elicottero dei VVF in quanto senza ramponi risultava difficile operare. Nel mentre rischiando di investitore un Saf dei VVF un Quad senza controllo a causa del ghiaccio è scivolato per circa 300 metri per la persona a bordo purtroppo non c’è stato nulla da fare . L’uomo francese di 54 anni è stato recuperato da una seconda rotazione di Drago mentre un uomo ed un ragazzo anche loro francesi che erano in sua compagnia sono rientrati in autonomia , il Capostazione del Soccorso Alpino di zona ha avvisato il centro di cooperazione Italia-Francia in accordo con i Carabinieri per avvertire del rientro dei due.

Da Ugo Papini, nucleo elicotteristi riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio il reparto volo del nucleo elicotteri VVF di Genova ha portato a termine un intervento decisamente impegnativo. Due escursionisti, un ragazzo ed una ragazza ed il loro cane, sono scivolati lungo un canalone ghiacciato sul monte Grai, vicino all’abitato di Pigna, nel comune di Imperia.

Le operazioni di recupero sono sate molto complicate dall’ambiente innevato. Le operazioni di soccorso, sono iniziate con il recupero dei due ragazzi che sono stati poi trasportati a Pietra Ligure.

Sul posto è rimasto uno degli elisoccorritori VVF assieme al cane. Purtroppo, per cause ignote, una persona che probabilmente stava assistendo alle operazioni di recupero, è precipitata da circa 100 m, proprio vicino ai soccorritori. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il soccorso si è concluso con il recupero della salma.