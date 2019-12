‘Santa’: “Guidate una Ferrari spingendola con i piedi”

Da “Caversazio sindaco” riceviamo e pubblichiamo



Nella giornata di ieri una lunga discussione in Consiglio Comunale ha seguito la presentazione del bilancio previsionale dei prossimi tre anni. Riportiamo di seguito un estratto dell’intervento di Guglielmo Caversazio.

*****

“Il bilancio triennale di previsione rappresenta il momento in cui alle intenzioni presentate agli elettori sotto forma di programmi elettorali devono necessariamente seguire azioni e impegni concreti. Non è forse questo il senso più profondo e bello della politica, cioè quello di volgere l’idea in azione, la teoria in pratica, il sogno in realtà concreta?

In un’epoca storica in cui il tema dello spopolamento delle piccole città è al centro del dibattito pubblico, in cui le distanze tra le grandi città e i piccoli centri aumentano a dismisura, in cui il fenomeno della gentrificazione colpisce fortemente il nostro territorio, il buon politico non è quello che pensa a quadrare semplicemente i conti, bensì quello che è capace di avere una visione chiara e coraggiosa per il futuro.

Le alternative sono in buona sostanza due:

– Da una parte continuare come sempre è stato fatto, e lasciare che lentamente, ma nel giro di pochi anni, il tessuto economico e sociale della città, che già versa in uno stato di perdurante e preoccupante crisi, si spenga definitivamente

– Dall’altra, mettere in pratica soluzioni efficaci contro la marginalità sociale e a favore dell’inclusione dei cittadini in una comunità dinamica e che sappia creare opportunità.

Noi non possiamo che preferire questa seconda maniera di governare, perché questa è la nostra maniera di intendere la politica.

Ed è per questo motivo che mi dispiace di dover constatare, tanto nei numeri di questo bilancio quanto nell’atteggiamento minimalista con cui ci viene presentato, quella mancanza di visione per cui già più volte in passato avevamo manifestato la nostra preoccupazione. La mancanza di visione di cui parlo ha a che fare con questioni ben più importanti e con considerazioni più politiche della nostra situazione.

A livello aggregato, il nostro è un comune, inteso come amministrazione, che potremmo definire benestante. Presentiamo un bilancio con un fondo cassa di 8 693 995 euro, un tesoro che la stragrande maggior parte dei comuni italiani non sa nemmeno cosa significhi.

Voi avete, quindi e in buona sostanza, un sacco di soldi da spendere in investimenti. Se aveste progetti pronti potreste pensare, per esempio e con riferimento alla nostra idea di comunità, di implementare un centro sanitario con caratteristiche ben diverse dalla piastrina che avete voluto sul tetto di un supermercato. Ma è solo un esempio di come sbloccare, attraverso l’implementazione di politiche lungimiranti, le energie di questa città.

E tuttavia voi governate questa città per il sesto bilancio consecutivo, e io non riesco ad avere memoria di un solo investimento da voi condotto degno di lasciare nota nella configurazione attuale e futura della città.

Come dicevo all’inizio, vi siete limitati a fare i conti. La politica, quella buona, è quella che va a intercettare finanziamenti per progetti di riqualificazione ambientale, che sa fare rete con tutto il territorio e con chi già è avanti su questo e intercettare finanziamenti europei del FESR e degli altri filoni di spesa, che sa cofinanziare quei progetti e mettere in pratica la propria visione per fare crescere il territorio e redistribuirne equamente i benefici tra tutti i cittadini.

Non lo avete fatto per i primi cinque anni, e lo avete chiamato cambiamento, ma nulla è davvero cambiato.

Lo dico in maniera più chiara e invitandovi a guardare questo bilancio: voi siete seduti su una Ferrari e la state usando come fosse la macchina dei Flinstones, spingendola con i piedi.”