‘Santa’: cerimonia del Confêugo in piazza Caprera

Il fumo dell’alloro, appena bruciato nella centrale piazza Caprera, che sale dritto verso il cielo, in segno di buon auspicio in vista del nuovo anno. Si è conclusa così la cerimonia del Confêugo, promossa questa mattina dal Lions Club Santa Margherita Ligure-Portofino, presieduto da Giorgio D’Alia, e dal Comune di Santa Margherita Ligure.

Alla presenza di autorità civili e militari, si è tenuto il tradizionale scambio degli auguri tra l’Abate del popolo, che quest’anno è stato rappresentato da Giuseppe “Beppe” Grillo, anima e cuore del Parco degli Elfi nel Quartiere degli Ulivi, e il Doge, ovvero il sindaco, Paolo Donadoni.

A precedere la cerimonia la sfilata e l’esibizione di sbandieratori e tamburini del gruppo Sestieri “Città di Lavagna”, del gruppo storico Rapallo 1608 e della Pro Loco Capitaneato di Rapallo.

L’Abate ha sottoposto al Doge alcuni delicati argomenti che toccano da vicino la realtà di Santa Margherita Ligure: dalle condizioni del porto in seguito alla mareggiata dell’ottobre 2018 alla situazione riguardante il vecchio ospedale di via Roma e l’ex ospedale di via Fratelli Arpe, dal tema del turismo alle problematiche relative ai parcheggi e alla viabilità di corso Matteotti e del quartiere di San Siro.

Il sindaco ha risposto ribadendo gli impegni presi nel corso della campagna elettorale della scorsa primavera e illustrando, punto per punto, l’attuale situazione riguardante tutti gli argomenti sui quali l’Abate lo ha sollecitato.

Spazio anche alle premiazioni. Da parte del Comune un riconoscimento ai battellieri del Consorzio Marittimo del Tigullio, presieduti da Sergio Michelini, che si sono messi a disposizione nella delicatissima fase post mareggiata, garantendo assistenza e un continuo collegamento lungo la tratta compresa tra Santa Margherita Ligure e Portofino.

Premiati inoltre i ragazzi della scuola media di Santa Margherita Ligure, vincitori del concorso, indetto dai Lions, dal titolo “Un poster per la Pace”, alla memoria di Lion Pierluigi Verdoia. Il primo premio è andato a Giorgia Croce, il secondo ad Alessandro Ungurianu, il terzo, a pari merito, a Giuditta Costa e Alex Zuddas. Attestati di merito anche a Daniele Bavestrello, Martina Falsini, Rebecca Arata e Alexandru Cataraga.

Accensione dell’alloro di buon auspicio

Sergio Michelini, Paolo Donadoni, Giorgio D’Alia