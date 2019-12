Recco: lunedì sul lungomare con “Il re degli ignoranti”

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo



“Magico Natale a Recco”, è lo slogan che sta accompagnando Recco nel corso di queste festività – e fino all’Epifania – con il ricco calendario di eventi messo a punto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Gandolfo.

Gli eventi culmineranno sul Lungomare Bettolo con il super concerto, tribute show, ad Adriano Celentano: “Il Re degli Ignoranti”, in programma lunedì 30 dicembre alle ore 20.30. La cover-band, che ha spopolato in Russia e girato gli Usa proponendo arrangiamenti fedeli all’originale, ha in scaletta cinquant’anni di successi di uno degli artisti italiani più amati al mondo: “Azzurro”, “Il tuo bacio è come un rock”, “Ventiquattromila baci”, “Storia d’amore” e tanti altri brani, alternati a gag e intermezzi comici. Sul palco Maurizio Schweizer, cantante professionista completamente a suo agio nella vocalità di Adriano. Un artista eclettico, accompagnato da una band di 8 musicisti e tre coriste, che accosta la naturale somiglianza fisica, e vocale, all’abilità dello showman. Il concerto, a ingresso libero, è organizzato dal Comune di Recco.

E’ stato già allestito il grande palco che ospiterà musica e intrattenimento in attesa del nuovo anno. La scelta del 30 dicembre, come data del “concertone”, nasce dalla volontà di fare una proposta nuova e diversa per far vivere anche con un giorno di anticipo il lungomare Bettolo. “Anticipiamo il Capodanno con uno show originale e innovativo – dice il sindaco di Recco Carlo Gandolfo – Abbiamo studiato un modello che credo possa essere non solo divertente ma anche efficace per valorizzare queste festività. Prevediamo un afflusso eccezionale non solo di recchelini ma anche di liguri”.