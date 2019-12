Recco: “Le convinzioni barattate con una poltrona” (2)

Da Giuseppe Rotunno, consigliere comunale “Civica” riceviamo e pubblichiamo

Stamattina mi sono recato a firmare la petizione contro la chiusura dello Sprar di Recco.

Sui motivi per cui è non solo umanamente giusto ma anche opportuno per la nostra città mantenere questo centro di accoglienza si sono già spesi fiumi di parole.

Io voglio solo aggiungere una considerazione di ordine politico.

Nel momento in cui la scorsa amministrazione si trovò a discutere di questo tema, Buccilli, Capurro, Peragallo e io riuscimmo a far prevalere la nostra volontà favorevole all’apertura del centro nonostante la forte ostilità di Gandolfo e di Senarega.

Quando, un paio di anni dopo, le scelte politiche si orientarono sulla candidatura a Sindaco di Gandolfo, io e Buccilli, trovandoci in forte disaccordo non solo su questo ma su tanti altri temi valoriali e amministrativi, decidemmo di seguire un nostro autonomo percorso.

Mai avremmo potuto barattare le nostre convinzioni con una facile poltrona.

Evidentemente Peragallo e Capurro (per interposta persona) hanno fatto valutazioni di tipo diverso.