Recco: firme Sprar, presenti anche il Pd e Pippo Rossetti (3)

Dallo Staff Comunicazione Circolo Pd Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

Accogliendo l’appello di Immagina Recco e Civica anche il circolo PD era in piazza per la raccolta firme contro la chiusura dello Sprar a Recco.

Un dovere morale non solo nei confronti dei dieci immigrati, per lo più bambini, ma anche di Recco, una Città che non è razzista e non merita questo appellativo anche se il sindaco e l’ amministrazione che governa hanno deciso così…

Era presente al banchetto ed ha firmato l’appello anche il Consigliere Regionale del Pd Sergio Pippo Rossetti.