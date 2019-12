Recco: falso allarme, soltanto due portiere aperte

Vigili del fuoco di Rapallo, sommozzatori dei vigili del fuoco, carabinieri, volontari della Croce Verde di Recco. Ma non era accaduto nulla. A volte chi lancia l’allarme non si spiega bene. L’auto con le portiere spalancate non era sulla scogliera di Mulinetti a Recco, ma nella strada, via Garibaldi, sopra la scogliera; aveva soltanto le portiere anteriori spalancate. La macchina dei soccorsi si è comunque messa in moto poco dopo le 6.30 di questa mattina.

I vigili del fuoco hanno setacciato a lungo con la luce delle torce la scogliera, inutilmente. Nel frattempo i carabinieri attraverso la targa hanno individuato il proprietario dell’auto che stava tranquillamente dormendo a casa. Le portiere aperte forse dovute alla distrazione di due pescatori dilettanti che a quanto pare avevano in uso la vettura. Tutto è bene quel che finisce bene.

Non è però il prima volta che nello stesso punto viene lanciato un falso allarme. Il 12 settembre 2017 venne annunciato il possibile suicidio di un’anziana che secondo il denunciante poteva essersi lanciata nel mare agitato; fu delimitata con nastro bianco e rosso la zona; arrivarono i vigili del fuoco con l’elicottero e i sommozzatori; la signora stava tranquillamente passeggiando.

Nella prima foto l’auto che ha scatenato l’allarme