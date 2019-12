Recco: domani 8^ edizione del cimento invernale

Dalla Pro Loco Recco riceviamo e pubblichiamo

Domani a Recco si svolgerà l’appuntamento con il cimento invernale Città di Recco, recuperando la data di inizio dicembre rinviata a causa delle previsioni meteo marine sfavorevoli. L’appuntamento con il tuffo invernale e con i suoi appassionati raggiunge l’ottava edizione. L’iniziativa viene organizzata dall’Associazione turistica Pro Loco Recco in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e sport del Comune di Recco.

Quindi l’appuntamento per tutti i partecipanti è sulla Spiaggia Centrale di Recco dalle ore 10.00 per l’iscrizione e manleva gratuita; alle ore 11.15 tuffo in mare; al termine distribuzione per i partecipanti all’iniziativa di bevande calde e ristoro …

Per tutti i partecipanti gadget ricordo.

Info presso Pro Loco Recco whatapp 334 8754058.