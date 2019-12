RASSEGNA STAMPA. Cavi: morì sotto il treno, forse fu omicidio

Oggi, sabato 28 dicembre, auguri a Gaspare. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Santi patroni, per chi soffre di herpes zoster: Sant’Antonio (17 gennaio). Parole: rasserenare (conferire un aspetto sereno, sgombro di nubi; diventar sereno; infondere fiducia o serenità: illuminare).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX e la Repubblica: barista morta sui binari a Cavi lo scorso 21 settembre, si indaga per omicidio.

Il Secolo XIX. Sestri Levante: “Ospedale, il reparto infermieri resti oltre i 12 mesi sperimentali”. Casarza Ligure: uomo folgorato, si attende l’autopsia. Lavagna: no ai botti di Capodanno. Chiavari: strada riaperta in pochi giorni. Chiavari: frana, contenzioso Anas-Torriglia. Chiavari: Marcello Sanguineti in Antartide. Chiavari: fondi per le spiagge nel Levante. Carasco: Settembrin cambia gestione.

Rapallo: l’ospedale apre ai privati; Iclas in corsa. Rapallo: sì unanime alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Santa Margherita Ligure: parte della tassa di soggiorno per la promozione all’estero. Santa Margherita Ligure: cinque ubriachi alla guida: patente sospesa.

Camogli: muretti a secco, verifica sulla stabilità a San Fruttuoso. Camogli–Recco: a Capodanno sfida dei fuochi artificiali. Recco: inclusione sociale e tirocini al Diperdì.

Lumarzo: cucina a fuoco, donna muore per il fumo.