Rapallo: “Un ospedale proiettato verso il futuro” (4)

Da Alessandro Puggioni, consigliere regionale Lega Nord Liguria – Salvini, riceviamo e pubblichiamo

“Con la delibera di giunta approvata ieri s’inizia il percorso che vedrà realizzate nell’ospedale Nostra Signora di Montallegro a Rapallo le opportunità previste nel Piano socio-sanitario di Regione Liguria”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale Alessandro Puggioni (Lega).

“Il Piano, realizzato e portato ad approvazione dall’assessore alla Sanità Sonia Viale – ha aggiunto Puggioni – rappresenta la solida base strutturale su cui si svilupperà la sanità ligure nei prossimi anni.

L’ospedale di Rapallo è una realtà che ora può quindi sviluppare una capacità attrattiva per i pazienti, andando ben oltre i confini regionali senza incidere in nessun modo sull’offerta sanitaria dell’Asl4 che deve essere non solo mantenuta, ma integrata e ampliata.

Sono molto soddisfatto di questo importante risultato, che interessa tutto il comprensorio del Tigullio e ringrazio l’assessore Viale per l’impegno e il proficuo lavoro dimostrato a favore del nostro territorio.

Da oggi la dirigenza dell’Asl4 può quindi cominciare il percorso per portare a gara un altro importante tassello della nostra sanità, che è giusto ribadire rimarrà pubblica ma si avvarrà anche dell’apporto dei privati per dare, sempre di più, risposte precise e concrete ai cittadini che hanno diritto a un sistema sanitario efficiente e soprattutto radicato sul territorio.

In tal senso, sono certo che si potrà realizzare quello che in sede di votazione del Piano socio-sanitario regionale è stato battezzato come “Emendamento Puggioni”. Ossia che Rapallo, come si sta realizzando negli ospedali di Cairo Montenotte, Bordighera e Albenga , possa riavere presto un Pronto soccorso pienamente funzionante”.