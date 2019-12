Rapallo: promozione territorio, previsti 50.000 euro

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Ieri mattina si è svolto presso il palazzo comunale di Rapallo un incontro un Tavolo di concertazione avente come tematica centrale la previsione di utilizzo degli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno per l’anno 2020.

Presenti al tavolo erano, oltre a rappresentanti dell’Amministrazione comunale, anche rappresentanti della Camera di Commercio e dell’Associazione albergatori Rapallo Zoagli, in condivisione con i quali, ai sensi della deliberazione G.R n. 362/2017 e dal Patto per lo Sviluppo Strategico per il Turismo, deve essere concordato l’utilizzo di almeno il 60% dell’importo totale.

L’Amministrazione ha presentato le proprie proposte di utilizzo dell’imposta portando a concertazione un importo più elevato rispetto a quanto prescritto dalle norme di legge ed ha riscontrato pieno consenso di tutte le parti.

Tra le principali progetti esposti, si richiamano, in primo luogo, un investimento pari a 50 mila euro, da destinare ad attività di promozione turistica del territorio, che sarà anche soggetto di un successivo incontro ed, in secondo luogo, una implementazione economica delle risorse che verranno destinate alla gestione dello I.A.T, che sarà oggetto di una proposta di investimento su cui sta lavorando il Consorzio Portofino Coast.