Rapallo: ospedale, sindaco e vice chiedono garanzie sui servizi (1)

Questa mattina il Secolo dà notizia che la giunta regionale, ieri sera, ha aperto la procedura per l’ingresso di privati nell’ospedale di Rapallo. Un’ipotesi di cui si discute da anni e che solo ora trova concretezza. Abbiamo sollecitato il commento di alcuni amministratori

Il sindaco Carlo Bagnasco è sintetico: “L’importante è che si garantiscano e aumentino i servizi per i cittadini, che siano a costo zero e che funzionino. Se tutto ciò avverrà, mi riterrò soddisfatto”.

Il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, ha sempre avuto a cuore il problema ospedale. Dice: “I piani sanitari li redige la Regione; anche se ricordo che la proprietà dell’edificio è in parte del Comune di Rapallo. Ciò che mi interessa è che siano garantiti i servizi essenziali che l’ospedale attualmente eroga e che sia potenziato il servizio di primo intervento. Se poi si aggiungono eccellenze come cardiochirurgia o ortopedia, mi fa piacere. Aspetto in ogni caso di leggere il bando di gara e ciò che esso porterà come servizio pubblico. Non sono né euforico, né deluso”.