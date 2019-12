Rapallo: ospedale, il giudizio positivo di Alongi (3)

Abbiamo interpellato anche Salvatore Alongi, consigliere comunale di Rapallo con incarico alla Sanità che cos’ commenta: “Ringrazio Giovanni Toti, l’assessore ala Sanità Sonia Viale, il presidente dell’Alisa Walter Locatelli, la direttrice generale dell’Asl Bruna Rebagliati, i consiglieri regionali che si sono interessati alla pratica Claudio Muzio in commissione Sanità e Alessandro Puggioni. Ringrazio anche il vicesindaco Pier Giorgio Brigati per il lavoro che ha svolto negli ultimi anni e ovviamente il sindaco Carlo Bagnasco. Questo è un passo importante verso un nuovo modello di Sanità dove la Liguria importa pazienti anziché esportarli. L’obiettivo che ci siamo posti anche come amministrazione comunale e io personalmente in qualità di consigliere incaricato alla sanità, sebbene il nostro a livello comunale sia solo un ruolo politico e non esecutivo, inizia con questa delibera regionale a seguito della quale l’ospedale verrà rinforzato e riempito con servizi gratuiti, lasciando immutate le attività in atto. Il primo soccorso verrà rinforzato formando un un H 24 e questo sarà un impegno politico forte”.

