Rapallo: opere pubbliche, ecco l’elenco degli ultimi sei mesi

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, in una nota, ha pubblicato il riassunto opere pubbliche effettuate nel corso del 2019. Eccolo di seguito:

“Dopo i primi sei mesi di nuova legislatura, anche per quanto riguarda le opere e i #lavoripubblici, abbiamo dimostrato di aver dato seguito all’ottimo percorso già intrapreso negli scorsi anni.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la dedizione di numerosi protagonisti.

Ringrazio l’ex assessore ai lavori pubblici Arduino Maini, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, il consigliere con incarico alla nettezza urbana Andrea Rizzi e il consigliere con incarico alle frazioni Fabio Proietto, il dirigente Fabrizio Cantoni e tutti i dipendenti comunali della ripartizione III.

Ecco, di seguito, solo alcune delle opere che sono state intraprese durante il corso del 2019.

✅ Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del lungomare V.Veneto e strade litoranee danneggiate dalla mareggiata del 29 ottobre 2018

✅ Conferimento incarico professionale di progettazione e dl dei lavori per intervento in somma urgenza per messa in sicurezza dello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare comunale porticciolo e ripristini vari della viabilita’ del lungomare antistante via avenaggi

✅ Lavori di sistemazione e completamento dell’area di Via Laggiaro e realizzazione di parcheggio a raso

✅ Realizzazione del servizio notturno impianto funiviario Rapallo Montallegro

✅ Servizio di pulizia del mare mesi di luglio e agosto 2019

✅ Opere in somma urgenza in via sotto la croce relative all’appalto di lavori di messa in sicurezza stradale loc. Frazionali con murature e opere di protezione

✅ Lavori di riqualificazione dell’area pubblica denominata “giardini dei partigiani”

✅ Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell’u.t.a. del centro natatorio danneggiata dagli eventi atmosferici del 29 ottobre 2018

✅ Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione calderina del padiglione del “parco comunale Cirillo” in localita’ Sant’Anna

✅ Interventi urgenti di messa in sicurezza stradale con taglio alberature pericolanti

✅ Servizio di pulizia delle spiagge pubbliche e delle scogliere.

✅ Lavori di messa in sicurezza, superamento barriere architettoniche, sistemazione e protezioni laterali lungomare via V.Veneto – Castello – Via Avenaggi

✅ Riordino dell’area in localita’ San Massimo comprendenti il trasporto, carico e scarico compresi, presso impianti autorizzati al trattamento di biomassa, dei materiali lignei arenatisi sulle spiagge pubbliche

✅ Manutenzione straordinaria strade comunali 1° stralcio

✅ Manutenzione straordinaria strade comunali 2° stralcio frazioni

✅ Incarico professionale di assistenza archeologica in fase esecutiva per i lavori di: “realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco

✅ Incarico per costruzione di nuovo corpo loculi nel cimitero di via san pietro

✅ Opere in somma urgenza relative all’appalto di lavori di riqualificazione dell’area pubblica denominata “Giardini dei Partigiani” – interventi di potatura ed abbattimenti essenze

✅ Adeguamento barriere architettoniche e lavori di manutenzione straordinaria nella palestra e servizi igienici annessi della scuola elementare “G.Marconi”

✅ Intervento di manutenzione straordinaria per rifacimento manufatto all’ingresso del padiglione del “parco comunale Cirillo” in localita’ Sant’Anna

✅ Lavori di ristrutturazione di Piazza Molfino

✅ Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della zona centrale del borgo di S.Michele di Pagana danneggiata dalla mareggiata del 29 ottobre 2018

✅ Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione ventilatori con relativi infissi presso il centro natatorio comunale di Rapallo

✅Intervento di manutenzione straordinaria per asfaltatura varie vie centro citta’

✅Intervento di manutenzione straordinaria per asfaltatura varie vie zone frazionali

✅Affidamento incarico professionale di verifica stabilita’ strutturale della copertura dell’immobile comunale denominato Villa Porticciolo

✅Realizzazione interventi marittimi di messa in sicurezza fondali e ripristino della navigazione dello specchio acqueo antistante il molo Duca degli Abruzzi

✅Attivita’ di risoluzione contrattuale relative all’appalto di lavori di: “realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco”

✅Intervento di manutenzione ordinaria per eliminazione alcune infiltrazioni dalla copertura dell’immobile comunale Villa Porticciolo

✅Affidamento incarico professionale per la verifica tecnica strutturale della copertura della piscina comunale ubicata in localita’ Poggiolino

✅Interventi urgenti di messa in sicurezza stradale con taglio alberature pericolanti

✅Progettazione bonifica golfo Rapallo con ripristino delle vie d’acqua di accesso al molo dei primeri ed al molo Duca degli Abruzzi

✅Intervento di risanamento conservativo su parte della copertura del palazzo comunale

✅Intervento per rifacimento parte di impianto idrico sanitario e parte di impianto di distribuzione riscaldamento della scuola elementare g. Marconi

✅Intervento di manutenzione straordinaria condotte rete bianca cittadina

✅Intervento urgente per messa in sicurezza controsoffitto della scuola elementare g. Pascoli

✅Realizzazione opere di consolidamento ed ampliamento stradale di via landea v lotto

✅Incarico professionale per l’esecuzione di campagna geognostica e per la redazione di elaborato tecnico-geologico propedeutico al progetto di adeguamento idraulico e strutturale del ponte per san massimo sul torrente Santa Maria

✅Affidamento per rilievi batimetrici golfo

✅Lavori per indagini geognostiche – geofisiche – geotecniche per l’adeguamento sismico del complesso scolastico San Francesco sede della scuola elementare Antola e del liceo classico Da Vigo di Rapallo – 1° stralcio funzionale del lotto 1

✅Incarico di revisione ed aggiornamento del progetto di “realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco – Via Milite Ignoto”

✅Affidamento per l’ esecuzione di analisi chimiche e sedimentologiche per bonifica golfo Rapallo con ripristino delle vie d’acqua di accesso al molo dei primeri ed al molo duca degli abruzzi

✅Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola elementare “Dellepiane” in localita’ Santa Maria del campo

✅Lavori di manutenzione straordinaria del centro natatorio comunale in localita’ Poggiolino(spogliatoi)

✅Intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto funiviario rapallo – montallegro

✅Lavori per intervento in somma urgenza per messa in sicurezza dello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare comunale porticciolo e ripristini vari della viabilita’ del lungomare antistante via Avenaggi

✅Realizzazione interventi marittimi di somma urgenza per messa in sicurezza fondali e ripristino della navigazione dello specchio acqueo antistante l’imbarcadero comunale – molo primeri conseguentemente ai danni causati dalla mareggiata del 29 ottobre 2018

✅Lavori in somma urgenza per il ripristino della banchina e della scalinata di accesso al castello

✅Restauro e messa in sicurezza del prospetto su Piazza delle Nazioni del palazzo comunale di Rapallo

✅Ripristino strutture stabilimento balneare comunale porticciolo

✅Intervento urgente di ripristino della centrale termica a servizio della scuola elementare dellepiane in localita’ santa maria

✅Intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione copertura dell’immobile comunale sito in localita’ san pietro di novella – affidamento

✅Installazione impianto di condizionamento negli uffici amministrativi della scuola media a. Giustiniani – affidamento

✅Affidamento incarico professionale riguardante le misure di razionalizzazione degli impianti di raffrescamento a servizio del palazzo comunale in Piazza delle Nazioni

✅Affidamento incarico professionale per il rinnovo del c.p.i. della centrale termica e redazione della dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/08 per parte degli impianti elettrici a servizio del centro natatorio comunale in Rapallo via San Pietro

✅Intervento di manutenzione ordinaria defibrillatori installati sul territorio cittadino – affidamento

✅Affidamento incarico professionale riguardante la redazione dello studio di fattibilita’ tecnico economica per adeguamento degli impianti elettrico e speciali all’interno della scuola media a. Giustiniani ubicata in via frantini

✅Incarico professionale inerente la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, delle opere propedeutiche di sistemazione area a santa maria del campo da destinare a parco giochi

✅Lavori di manutenzione in alcuni alloggi erp di proprieta’ della civica amministrazione – affidamento”.