Rapallo: “Liliana Segre, la paternità della cittadinanza”

Lo scorso 4 novembre, in una lettera inviata a Levante News, Domenico Cianci, rapallese in corsa per il Consiglio regionale, proponeva, motivandolo, di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, che trascorre periodi di vacanza Rapallo. Lo stesso giorno replicavano Andrea Carannante (no a speculazioni) e il renziano Giorgio Gianello. Il giorno successivo scriveva il Pd (“doppio salto mortale con triplo avvitamento). Ancora il 5 novembre il Pd annuncia che fa sua la proposta di un cittadino di conferire la cittadinanza a Liliana Segre: il Pd rinnova la proposta il 7 novembre; il 14 annuncia che presenterà la richiesta ufficialmente e il 16 la protocolla in Comune.

Ieri durante la discussione della pratica in Consiglio comunale; Cianci è stato citato. Lui rivendica la paternità dell’iniziativa. concretizzata e votata all’unanimità.

Nelle foto Domenico Cianci e il presidente Giovanni Toti

