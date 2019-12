“Rapallo. La storia nei secoli”: presentazione del nuovo volume

Dall’Associazione Kòres, riceviamo e pubblichiamo

Kòres, l’associazione culturale che, in collaborazione con A.Tre, ha organizzato tutti gli incontri estivi di “Aperitivo con l’autore” a San Michele di Pagana, promuove alle ore 18.30 di giovedì 2 gennaio 2020, presso la Taverna Gallo Nero di Rapallo, in via Magenta 10, la presentazione del nuovissimo volume “Rapallo. La storia nei secoli” scritto da Alessandra Rotta, con introduzione di Colette Bozzo Dufour e con contributi di Marina Cavana, Daniele Calcagno, Maria Angela Bacigalupo e molti altri appassionati e cultori di storia locali, tra i quali l’indimenticabile Emilio Carta.

Il libro è un omaggio a Rapallo, per condividere e promuovere le bellezze, la storia e le tradizioni del suo territorio. In esso si propone, in particolare, lo studio di quanto compete al paesaggio, in quel razionale disegno dello spazio fra rete stradale, distribuzione e sfruttamento del suolo, emergenze del costruito, realtà monumentali e artistiche.

Accanto alla autrice, studiosi di alto livello approfondiscono singole tematiche e specifici monumenti, in quanto documenti vivi di quella complessa realtà che oggi chiamiamo, semplicemente, Rapallo.

Fotografie di grande sensibilità e qualità artistica, quasi tutte scattate dagli appartenenti al Gruppo fotografico Dietro a un vetro, arricchiscono tutto il racconto.

Tradotto integralmente in inglese, per offrire anche ai turisti un accurato profilo storico della città.L’anno nuovo inizia con nuove prospettive!! non mancate.