Nel primo pomeriggio a Rapallo, un’auto ha perso il controllo in via Arpinati, all’altezza di un’autolavaggio ed è andata a finire contro un palo. Sul posto il 118 con i Volontari del Soccorso di Ruta, di Sant’Anna e della Croce Bianca. Tra i feriti una bimba undicenne trasportata al Gaslini per un trauma facciale; gli altri quattro sono stati trasferiti al pronto soccorso di Lavagna; tre in codice giallo, uno in codice verde. Sul posto anche la polizia municipale.