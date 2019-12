Si cerca di dare un nome al sub trovato morto al largo di Nervi. A segnalarne la presenza un velista. A recuperare il cadavere è stata la Guardia costiera. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le correnti corrono da Levante a Ponente; dipende da quanto tempo il cadavere è in mare; si può tuttavia ipotizzare che la disgrazia sia avvenuta nel levante ligure. Se il sub non ancora un nome si esamineranno le denunce di scomparsa ed eventuali abiti abbandonati sul litorale.