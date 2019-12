Levanto: lavori nella scuola e in palestra

di Guido Ghersi

L’amministrazione Comunale di Levanto prosegue le opere di manutenzione ed ammodernamento che hanno interessato la sostituzione degli impianti di illuminazione all’interno dei locali che ospitano la scuola primaria di Corso Roma. Qui, grazie ad un contributo governativo finalizzato all’efficientamento energetico delle pubbliche infrastrutture di 25 mila euro, saranno rinnovati i punti luce installando faretti a led al posto delle vecchie lampade ad incandescenza. In atto anche i lavori di sostituzione della pavimentazione della palestra di Via Martiri della libertà. Per la sostituzione in linoleum il Comune ha stanziato 22 mila euro. I lavori saranno terminati intorno alla metà di gennaio 2020, poi la copertura con impermeabilizzazione e posa in opera di materiali isolanti, con un finanziamento di 20 mila euro, messo a disposizione dai contributi per implementare l’efficientamento energetico.