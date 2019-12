Cavi: una morte misteriosa, i sospetti iniziali

Sul caso della ragazza morta a Cavi, apparentemente sotto il treno il 21 settembre scorso, Levante News, dopo avere ascoltato i particolari del caso, aveva scritto il pezzo che riproponiamo. Era chiaro che la morte nascondeva un mistero come avevano subito colto gli inquirenti che, evidentemente per strategia investigativa, avevano taciuto i sospetti.

*****

Lavagna: cadavere di ragazza sui binari, mistero

21 Set 2019

Stamattina alle 6 è stato rinvenuto il cadavere di una giovane donna sul binario pari tra Lavagna e Cavi, all’altezza del distributore Ip. Inutile l’arrivo del 118. E’ la prima volta che si trova un cadavere lungo i binari senza notizia di un treno che abbia investito la persona. Un giallo. Al momento il cadavere non ha nome. Sul posto i carabinieri e la polfer. Una parola importante potrà dirla il medico legale che indicherà, sia pure ad un primo esame, le cause del decesso. Il quesito è: la ragazza è stata investita da un treno o il cadavere è stato gettato sul binario per depistare?