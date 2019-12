Camogli: lavori pubblici, il bilancio di un anno

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Molti gli interventi realizzati e progettati nel corso dell’ultimo anno dall’Amministrazione Comunale.

Accanto alle opere destinate alla messa in sicurezza e alla manutenzione del territorio oltre che alla prevenzione, si segnalano opere volte ad agevolare la mobilità dei cittadini o ad apportare migliorie nei servizi. Solo per citarne alcuni la progettazione dell’ascensore del sottopasso del Torrasco e dei nuovi percorsi pedonali in via Bettolo, la passerella pedonale a San Rocco, la riqualificazione di molte aree del centro e delle frazioni, l’istituzione di una sala del commiato al cimitero del capoluogo, i nuovi servizi igienici, i lavori di manutenzione straordinaria alla vasca della piscina comunale che ridurranno il dispendio energetico, il restauro del Castello della Dragonara, la creazione di un’area fitness attrezzata all’aperto.

Più in dettaglio

INTERVENTI VARI ULTIMATI:

· Riqualificazione vialetto di ingresso al cimitero del capoluogo, € 23.874,15

· Manutenzione straordinaria delle balaustre di Via Garibaldi, € 38.897,04

· Riqualificazione area giochi Parco pubblico “Eredi Milesi”, € 46.206,00

· Rifacimento passerella sul Rio Migliaro con sistemazione sponde e sottoservizi, € 70.000,00

· Messa in sicurezza di una porzione di pendio instabile a monte di Via Molfino; barriera paramassi, € 75.554,84

· Rifacimento porzione di pavimentazione in Via San Rocco, € 31.107,50

· Ripascimento spiaggia centrale Camogli, € 135.000,00

· Messa in sicurezza scarpata Punta Chiappa; reti metalliche armate – pannelli fune, € 80.000,00

· Rifacimento servizio igienico in Piazza Schiaffino, € 56.000,00

· Realizzazione nuovo Magazzino Comunale con adeguamento antincendio, € 87.000,00, di cui 70.000,00 di contributo statale

· Riqualificazione atrio Museo Marinaro, € 24.000,00

· Realizzazione nuovo cordolo in Via Risso, € 12.200,00

· Canalizzazione acque zona ascensore, € 19.000,00

· Interventi di asfaltatura su strade comunali (Via di Mezzo, Via nella Valle, parcheggio Piscina), € 46.000,00

· Nuove finestre Scuole Medie, € 23.000,00

· Nuovi cestini per rifiuti differenziati in centro, € 16.000,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO ULTIMATI:

· Muri in Via Mortola, Via di Mezzo (due lotti), Via Molfino, Via Saccomanno, Via San Rocco, Via Caravaggio, (due lotti, compreso ringhiere), Via Chiesa Vecchia Bana, Belvedere di Via Ruffini, per un totale di € 61.600,00

· Ripristino pavimentazione lungo la banchina del molo, € 4.500,00

· Riqualificazione percorsi Via Saccomanno (tre lotti), € 16.700,00

· Ripristino Scalinata e ringhiere San Fruttuoso, € 22.000,00

· Nuove Ringhiere Punta Chiappa, € 5.700,00

· Nuove Ringhiere Via Galletti e spiaggia Rio Gentile, € 3.100,00

· Realizzazione di nuove griglie canalizzazione acque in Via Romana e Via Ruffini e Piazza Amendola, € 7.800,00

INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ULTIMATI:

Interventi di riqualificazione in Via di Mezzo (due interventi), Via Saccomanno (due interventi), via Galletti e Via San Nicolò; sostituzione punti luce in Via Garibaldi per un totale di € 127.500,00.

INTERVENTI VARI IN CORSO O AFFIDATI:

· Interventi di miglioramento della sosta e della percorribilità in Via Molfino; Nuova passerella pedonale, € 211.417,10, in corso

· Rifacimento pavimentazione in Via Mortola; secondo lotto, € 71.050,83, in corso

· Rifacimento coperture dei loculi nel cimitero capoluogo – Piane F ed H – Risanamento locali Sala Commiato e Camera Mortuaria, € 129.335,67, in corso

· Consolidamento blocco loculi campo A, € 70.000,00, in corso

· Riqualificazione Piazza Gaggini, € 26.000,00, in corso

· Piscina Comunale; Manutenzione straordinaria Vasca, € 181.905,92, gara in corso

· Realizzazione di nuovo ascensore nel sottopasso del Torrasco, € 157.000,00, lavori affidati

· Riqualificazione nuova area giochi in Via Castagneto, € 45.000,00, lavori affidati

· Adeguamento normativo ascensore Via XX Settembre, € 26.000,00, lavori affidati

INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO O AFFIDATI:

· Riqualificazione II.PP. Via nella Valle, € 45.000,00, lavori affidati

Tra i lavori di imminente inizio, segnaliamo il secondo lotto del Progetto TRIGEAU San Fruttuoso per € 120.211,45.

Per quanto riguarda le progettazioni sono stati affidati i lavori di ripristino del Molo Rivo Giorgio (€ 150.000,00 con contributo regionale di € 130.000,00) e sono stati approvati i progetti esecutivi per i lavori di consolidamento e bonifica tra le località S. Rocco, Mortola e San Nicolò (€ 425.000,00) e per la realizzazione di nuovi percorsi pedonali in Via Bettolo (€ 187.000,00).

Sono invece stati approvati i progetti definitivi per la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione in Via Risso (€ 115.000,00) e per la riqualificazione della Calata del Porto (€ 204.000,00).

***

Tra le altre opere in corso di progettazione si annoverano la riqualificazione di Via Garibaldi lato ponente, la sistemazione della pavimentazione del Piazzale del Monastero di San Prospero, l’ampliamento del parcheggio per motocicli lungo Via Nicolò Cuneo, la realizzazione di una nuova recinzione per il parcheggio di Via Castagneto Seià, il restauro dell’atrio del Palazzo Comunale, la realizzazione di nuovi ossari nel cimitero del capoluogo, il restauro del Castello della Dragonara, la riqualificazione del percorso di accesso al Molo del Rivo Giorgio, la realizzazione di un’area attrezzata lungo viale dei Cipressi, la realizzazione di un nuovo ascensore nel cimitero di Ruta. Da ricordare che, una volta programmati e approvati, alcuni interventi potranno usufruire di ulteriori finanziamenti regionali.