Sestri: domani Buskin’ 4 Friends, musica all’insegna della solidarietà

Tigullio 4 Friends e Sestri Live Festival presentano Buskin’ 4 Friends, musica in strada all’insegna della solidarietà.

Domani, sabato 28 dicembre, dalle 17.00 alle 19.30, vari artisti ruoteranno su cinque postazioni fisse sistemate lungo via XXV Aprile nel centro storico di Sestri Levante.

Sarà l’occasione per condividere lo spirito dell’associazione e per acquistare il disco “Ho un Natale In Testa” o uno dei nostri gadget, per chi ancora non lo avesse.

L’intero ricavato andrà a finanziare i progetti dell’Associazione, i cui dettagli trovate sulle nostre pagine social.

Tra i presenti, ricordiamo:

* Guitar Ray & Friends (Andrea Costanzo, Massimo Galelli, Lollo Johnson) + guest star Fabio Kid Bommarito e Roby Delucchi

* Mauro Andreoni

* Bobby Soul & Bonobos

* Due di Troppo

* Cordì, Solari & Friends

* Andy Gee

* Note Divise + Nuova Compagnia Teatrale Ligure

Altri musicisti interverranno a sorpresa.

Dopo Chiavari, Cavi Borgo e Genova, il progetto benefico, che vede coinvolti sempre più artisti e amici, sta diventando un vero e proprio viaggio alla scoperta della solidarietà che fa bene, dove la musica diventa condivisione, voglia di stare insieme, un progetto che emoziona e unisce senza differenze, senza barriere.

Il lavoro è in rotazione radiofonica su Radio Aldebaran, media partner, ed è disponibile negli esercizi commerciali convenzionati del Tigullio. L’elenco dei negozi che partecipano si allunga ogni giorno ed è sempre aggiornato sui social.

