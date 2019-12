‘Santa’: Imposta di soggiorno, ecco dove saranno investiti i proventi

Dall’ufficio comunicazione del Sindaco di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

È stato definito nel tavolo di concertazione l’accordo tra il Comune di Santa Margherita Ligure, l’UGAL e l’Associazione Albergatori Santa Margherita Ligure-Portofino, sotto l’egida della Camera di Commercio di Genova, per l’impegno – ai sensi della deliberazione G.R. n. 362/2017 e dal Patto per lo Sviluppo Strategico per il Turismo – del 60% dell’Imposta di Soggiorno (quota prevista sul Bilancio preventivo 2020 in € 520.868,40).

I punti salienti risultano:

• La previsione di due voci specifiche: “Promozione e Marketing del territorio”, che cuba oltre Euro 100.000,00, e “Grandi Eventi”, che cuba oltre Euro 250.000,00 (più Euro 66.600,00 di benefici economici). A partire dal 2021, e per le future annualità, dette voci verranno istituite formalmente all’interno del Bilancio.

• Tre le operazioni di marketing una parte di budget è stato destinato all’attribuzione di un incarico ad agenzia specializzata per una promozione nazionale e internazionale di Santa Margherita Ligure.

• Tra le manifestazioni finanziate come iniziative turistiche: PORTOFINO SAIL ARENA (dieci mesi all’anno), MEZZA MARATONA DELLE DUE PERLE (febbraio), FESTIVAL DELLA DISOBBEDIENZA (maggio), TRIBUTO RIVA (giugno), FESTIVAL DEL CINEMA (giugno), PREMIO BINDI (luglio), MI GAMES (luglio), BEPPE GAMBETTA GUITAR SUMMIT (agosto), FESTIVAL YOGA (settembre), SIBELIUS FESTIVAL (ottobre).

Dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni: «Ringrazio tutti per l’impegno profuso in questo tavolo di concertazione. Mi pare che stia iniziando un importante percorso di crescita della città, che punta ai Grandi Eventi – in particolare con l’obiettivo di destagionalizzare- e a diffondere nel mondo la sua immagine reale di località green, animata da iniziative eccellenti, attenta ad arte e cultura, dotata di servizi efficienti».

Dichiara il Presidente UGAL, Aldo Werdin: «Dopo il primo anno di rodaggio, quest’anno abbiamo condiviso sin da subito le iniziative previste e l’Amministrazione ha accettato volentieri i nostri suggerimenti e le nostre nuove idee ,propedeutiche ad una ancor migliore collaborazione futura. Il valore di alcune manifestazioni messe a calendario è veramente importante e darà sicuramente un ritorno di immagine alla località».

Dichiara il Presidente del Gruppo Albergatori Santa Margherita Ligure Portofino, Giuseppe Pastine: «La maggior parte delle manifestazioni da noi proposte hanno il fine di portare pernotta-menti e di allungare la stagione. Per questo non sono state calendarizzate in alta stagione, eccezion fatta per il “Sail Arena” che ha durata più lunga, 10 mesi».

Dichiara il Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia: «La Camera di Commercio di Genova ritiene che la concertazione tra le Associazioni degli Albergatori e la Amministrazione Comunale darà ottimi risultati per la crescita di tutta l’economia locale».