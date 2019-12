Rezzoaglio: “Il fantastico presepio di Casaleggio”

Dalla segreteria del consigliere regionale Vittorio Mazza riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio il Consigliere regionale Vittorio Mazza ha fatto visita al presepe vivente organizzato nel piccolo abitato di Casaleggio, nel Comune di Rezzoaglio.

“Essendo originario della Val d’Aveto – ha affermato il Consigliere a margine della visita – non posso che essere orgoglioso e apprezzare iniziative come questa. L’evento di oggi dimostra come sia viva ed efficace la collaborazione tra gli abitanti di questo territorio, che se lavorano insieme sanno fare cose belle”.

Incontrando diverse famiglie giovani che hanno scelto di vivere e lavorare in Val d’Aveto, nonostante le difficoltà che questo comporta, specie in inverno, Mazza ha ricordato come “sarebbe doveroso sostenere questi piccoli nuclei familiari che continuano ad abitare i piccoli paesi della vallata, rinunciando alle molte comodità offerte dalle città e dalla costa”.

“Dobbiamo riconoscere – ha continuato il Consigliere Mazza – che le persone che ogni giorno vivono e lavorano qui sono quelle che portano avanti con impegno e fedeltà la nostra storia e le nostre tradizioni, perché siano consegnate alle nuove generazioni. E di questo dobbiamo essere profondamente grati”.

In conclusione ha affermato che valuterà “come e in che modo questo possibile sostegno agli abitanti possa diventare concreto”.