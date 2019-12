Rezzoaglio: bagno di folla per il presepe vivente

Dall’ufficio stampa del “Gruppo Misto” del consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

Festa grande oggi, venerdì 27 dicembre, nella frazione di Casaleggio nel Comune di Rezzoaglio dove si è svolto il tradizionale presepe vivente che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni.

“Una bella iniziativa – spiega il consigliere regionale Giovanni Boitano che ha partecipati all’evento – nel segno della tradizione e della cultura del nostro entroterra”

Non poteva mancare la degustazione di prodotti tipici dove a farla da padrone è stata la polenta e il vin brulè. Notevole l’impegno della popolazione per garantire la buona riuscita dell’iniziativa che ha visto in prima fila il vicesindaco Manuela Casaleggi.

“E’ stato un piacere – conclude Boitano – vedere tante persone e don Ferdinando Cherubin da pochi mesi tornato in Val d’Aveto dove è stato chiamato ad occuparsi delle parrocchie di Rezzoaglio”.