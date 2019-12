Regione: lunedì incontro per situazione autostrade

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Il Presidente Toti, vista l’ennesima giornata di caos sulle autostrade liguri, si è sentito in serata con l’amministratore delegato di ASPI Roberto Tomasi, a cui ha nuovamente sottolineato l’estremo disagio che sta vivendo la Liguria in queste ore e ha fissato un incontro già lunedì, nella sede di Regione Liguria. All’incontro parteciperanno anche il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente dell’Autorità di Sistema

portuale Paolo Emilio Signorini. Al tavolo si ribadirà la richiesta delle istituzioni di ottenere la gratuità per altri tratti stradali, quelli maggiormente interessati da disagi, così come già richiesto e ottenuto per Chiavari-Rapallo e Masone-Ovada. Sarà l’occasione per fare il punto su tutte le possibili iniziative da mettere in campo per ridurre il più possibile i disagi agli automobilisti liguri che stanno vivendo una situazione inaccettabile di cui anche il Ministero competente dovrebbe farsi carico.