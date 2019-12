Recco: “La ‘Filarmonica Rossini’, vanto della città”

Da Sandra Terrile riceviamo e pubblichiamo

Ieri ho assistito al tradizionale concerto di Natale del Corpo Bandistico “Filarmonica G. Rossini” di Recco, cui mi legano parecchie cose. Lì ho iniziato a studiare musica a 12 anni, li ho conosciuto il mio attuale marito, lì ho avuto la prima “compagnia” di amici. Lì oggi suonano mio nipote e mia figlia e ancora tanti amici.

Le assolate processioni, gli avventurosi concerti, il ricordo dei vecchi bandisti mai “bacchettoni” ma benevoli testimoni delle nostre ingenuità adolescenziali, i “personaggi mitici”, fonti di gustosi e buffi aneddoti che ancora oggi sono tramandati oralmente dagli anziani musicanti ai giovani, ci hanno fatto crescere liberi e protetti al tempo stesso, con la Sala Musica come luogo di ritrovo, oltre che sede di lezioni e prove.

Ieri pensavo a tutto questo ma soprattutto pensavo a quanto questa associazione sia “silenziosa” e modesta nonostante i vanti di cui potrebbe fregiarsi.

Innanzitutto è una banda totalmente autarchica, rarissimamente si avvale dell’apporto di musicisti esterni, cosa che invece è all’ordine del giorno per moltissime bande, che spesso non riescono a coprire l’intero organico musicale con le proprie forze. Questo significa che faticosamente ma costantemente sempre nuova linfa va a alimentare questa benemerita Associazione.

Inoltre gli elementi della Banda di Recco hanno un livello tecnico e musicale invidiabile. Zitti zitti, ma solo metaforicamente, fra le file dei tromboni, dei corni, dei basso tuba, dei clarinetti, dei flauti, delle trombe ecc. siedono Professori d’Orchestra, Insegnanti di Educazione Musicale, Studenti di Conservatorio, Alunni del Liceo Musicale. Tutti in massima parte avviati allo studio e alla passione per la musica proprio dalla Banda di Recco e che oggi la ripagano dando lustro con la loro bravura alle frequenti e applaudite esibizioni della Filarmonica. E chi la musica la pratica solo per diletto può continuare a contare sulla Scuola di Musica della Filarmonica Rossini, che da molti anni si avvale dei migliori Insegnanti disponibili.

Insomma una serie di Eccellenze nell’Eccellenza, tanto per usare i termini così abusati ma in questo caso molto calzanti.

Quindi un grande grazie e viva la Filarmonica G. Rossini!