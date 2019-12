Recco: il supermercato e la rotatoria (ecco il progetto)

Il 17 dicembre scorso la giunta comunale di Recco, con un anno di ritardo rispetto a quanto previsto nel novembre 2018, ha approvato la convenzione con la società Sogegross spa che aprirà un supermercato Basko da 1.400 metri quadrati al posto del capannone tra lo svincolo dell’autostrada e via Fieschi. La contropartita, come è noto, è la rotatoria costruita su due nuovi ponti che eviterà i tempi morti e i rischi dei veicoli all’incrocio tra lo svincolo autostradale e la provinciale 333. La rotatoria assorbirà e smisterà il traffico proveniente e diretto in A-12, sulla 333 ma anche delle vie Fieschi e Pisa. L’anno di ritardo – supponiamo – è stato assorbito dai permessi tra cui quello per la sistemazione idraulica del torrente.

Oggi la notizia dell’approvazione della convenzione è stata pubblicata sul Secolo ed è presumibile che non sia stata affatto gradita ai commercianti che sanno comunque che incombe anche l’apertura di un altro supermercato nell’ex focacceria della Manuelina. Per altro Carlo Gandolfo, che ha seguito questa pratica come assessore nella precedente giunta, ha sempre sostenuto che con l’attuale normativa regionale, nulla può fare il Comune per impedire l’apertura del supermercato. Prossimo passo la conferenza dei servizi deliberante e poi il rilascio del permesso di costruzione da parte del Comune.

Di seguito il progetto della rotatoria e i vari particolari