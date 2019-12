Recco: “Concerto di Natale dal mondo” nel Santuario del Suffragio

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il coinvolgente “Concerto di Natale dal mondo”, con i più famosi canti natalizi dal repertorio classico alle canzoni del folklore, andrà in scena sabato 28 dicembre alle ore 18 nel Santuario Nostra Signora del Suffragio di Recco e avrà come protagonisti la Corale “G. B. Calvi” di Ruta di Camogli e l’Ensemble Wonderland (Francesco Bagnasco, violino; Luigi Magnozzi, viola; Marta Caccialanza; flauto; Giulia Gatti; violoncello; Jessica Bozzo, clarinetto).

La direzione musicale è affidata a Dario Bonuccelli, anche organo e tastiere, mentre la direzione del coro è di Serena Lazzarato. Saranno eseguite musiche di Haendel, Vivaldi, Mozart, Saint-Saëns, Rutter, De Marzi e molti altri.

L’ingresso è libero. Il concerto rientra nel calendario delle iniziative natalizie organizzate dal Comune di Recco ed è anche il terzo appuntamento del “Festival Recco in Musica” (direzione artistica di Luciano Lanfranchi). “Ringraziamo il rettore del santuario di Nostra Signora del Suffragio don Danino Dellepiane – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini – per aver concesso anche quest’anno la chiesa, splendida location per il concerto di Natale.