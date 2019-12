Recco. Buccilli: “Una nuova struttura di vendita”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di Civica riceviamo e pubblichiamo

La Conferenza dei servizi convocata in sede deliberante per la fine del mese di gennaio 2020 andrà a rilasciare il permesso edilizio per la realizzazione di una nuova media struttura di vendita all’interno dell’immobile sito in via Fieschi 1.

La superficie destinata alla vendita avrà un’estensione di poco inferiore a 1500 metri quadrati.

Questi sono i termini nei quali si riassume la volontà di Carlo Gandolfo e della sua giunta.

Al sindaco, Civica ha richiesto che tra le opere pubbliche previste a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione siano confermati gli interventi destinati a mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e a migliorare la circolazione viaria.

Gli studi progettuali commissionati (e portati a termine) dal precedente assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Rotunno, avevano dato evidenza alla possibilità di veder realizzati due ponti (in sostituzione di quello esistente) con modalità atte a creare una rotatoria.

Civica ha inoltre richiesto che le opere pubbliche siano realizzate, consegnate e collaudate prima della messa in servizio della media struttura di vendita.

Verificheremo che di questo obbligo vi sia espresso riferimento nella convezione che andrà a disciplinare i rapporti tra comune e privato titolare del permesso edilizio.

Sempre nella convezione tra parte pubblica e soggetto privato, dovrà emergere in termini espliciti l’obbligo a carico di quest’ultimo di operare assunzioni di personale attraverso procedure trasparenti e a evidenza pubblica, con modalità capaci di intercettare la domanda locale di lavoro.