Rapallo: rassegna “ArteinMusica”, i concerti

L’Associazione Culturale “Rapallo Musica” è lieta di presentare all’attenzione del proprio pubblico la Tredicesima Edizione della rassegna concertistica “ArteinMusica”, tradizionale serie di appuntamenti musicali nelle festività natalizie realizzata con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Rapallo.

La nostra città sarà interessata come di consueto da due concerti ad ingresso libero e gratuito, il primo presso la Basilica dei SS. Gervasio e Protasio e il successivo presso l’Oratorio dei Bianchi.

La rassegna si aprirà alle 16.00 di sabato 28 dicembre con il concerto del Gruppo Vocale “Gocce d’Armonia”, impegnato in un programma incentrato su composizioni della tradizione natalizia di diverse epoche e stili.

Nel ringraziare come sempre tutti coloro che vorranno seguirci, l’associazione augura a tutti un Buon Natale e un Felicissimo Anno Nuovo.

Il Gruppo Vocale “Gocce d’Armonia” nasce a Marostica nel 2008 ed è composto da vocalisti che hanno in comune anni di studio in campo vocale e canto corale.

Il repertorio della formazione comprende brani da eseguirsi a cappella e brani che prevedono l’accompagnamento strumentale. Musica sacra e musica profana si uniscono in un repertorio che spazia da pezzi di musica antica a quelli di autori della scena musicale contemporanea.

Il gruppo nel corso degli anni ha partecipato a numerosi eventi e rassegne a Vicenza, Venezia e Verona ed è stato invitato ad esibirsi oltralpe: nell’agosto del 2013 presso la chiesa di San Michele a Palagnedra in Svizzera e nel dicembre 2014 a Montigny-le-Bretonneux nei pressi di Parigi.

È intervenuto più volte nell’ambito della rassegna “Autunno Musicale” della città di Marostica e sia nel 2016 che nel 2017 è stato ospite del Festival Concertistico Internazionale di Vicenza.

A giugno del 2017 ha preso parte all’evento culturale Art Night Venezia 2017 con un concerto presso la Basilica di San Giorgio Maggiore di Venezia e ad agosto dello scorso anno è stata chiamata a esibirsi con due concerti alla I° edizione di Fono Festival Internazionale Organistico Nord-Ovest in Liguria. Nel maggio di quest’anno la formazione ha partecipato alla XXXVII edizione del Concorso Nazionale Corale “Franchino Gaffurio” a Quartiano (Lo) durante la quale si è aggiudicata il Primo premio “Fascia Oro Sezione Polifonia Sacra”, il primo premio per l’esecuzione di un brano composto da autore operante (con Nunc Dimittis di E. Esenvalds), il premio “Monsignor Alfredo Bravi” assegnato alla giuria a Marta Frigo e Massimo Zulpo per la direzione.

A luglio sempre di quest’anno il gruppo è stato selezionato per partecipare alla prestigiosa rassegna “Vespri a San Vitale” all’interno del Ravenna Festival.

L’ingresso è come sempre libero e gratuito.

Il prossimo appuntamento si terrà presso l’Oratorio dei Bianchi di Rapallo, domenica 5 gennaio 2020 con inizio alle ore 17.00, sarà possibile ascoltare Marco Peron che si esibirà sull’organo storico “Roccatagliata II” (1779), recentemente restaurato.

