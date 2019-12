Rapallo: “La cittadinanza alla Segre e i fiori ai caduti Rsa”

Da Maria Grazia Barbagelata, presidente Sezione Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino, riceviamo e pubblichiamo



“Liliana si ricorda benissimo quei momenti: i soldati tedeschi armati fino ai denti, con al guinzaglio i cani feroci, e i repubblichini «che cercavano di essere più crudeli dei loro potenti alleati. “Italiani!”, ripeteva mio padre. “Sono italiani quelli che ci picchiano, che ci scherniscono!”. Le disumanità dei giorni passati non erano nulla in confronto alla bestialità che ci ritrovammo di fronte. Per la prima volta capii di essere considerata una non-persona, un pezzo, uno Stück, appunto».”

E’ un brano dell’articolo che, nel febbraio 2015, “Famiglia Cristiana” dedicò a Liliana Segre in cui si racconta della sua partenza, quella di suo padre Alberto e di altri italiani ritenuti “nemici in quanto appartenenti alla razza ebraica”, come riportato nell’articolo 7 del “Manifesto di Verona”, piano programmatico del “governo” della cosiddetta repubblica sociale italiana; le loro terribili destinazioni furono i lager.

Nell’apprendere che la Giunta Comunale di Rapallo offre la cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita e felici di questa scelta, che si pone in controtendenza alla campagna d’odio di cui la Signora Segre è stata ancora una volta vittima, torniamo a chiedere con forza che la stessa Giunta interrompa finalmente lo squallido gesto istituzionale di omaggiare, ogni 4 Novembre, coloro che furono i carnefici; quelli che consapevolmente e colpevolmente arrestarono e accompagnarono, usando spesso nei loro confronti inaudita violenza, tanti connazionali di religione ebraica verso i campi di sterminio.