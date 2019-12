Rapallo: conto alla rovescia per il primo Capodanno dedicato ai bambini

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

A Rapallo è scattato il conto alla rovescia per il primo Capodanno pensato interamente per i bambini, che rientra nelle iniziative del contenitore di eventi “Christmas For Kids”. Il 31 dicembre si preannuncia quindi ricco di novità e di eventi suggestivi per i più piccini e per le loro famiglie.

Si inizia alle ore 21 con lo spettacolo che vedrà protagonisti le “Farfalle luminose” e personaggi in costume su trampoli e su mezzi scenici: tutti loro, in un turbinio di luci e colori, animeranno il lungomare e il centro città accompagnando il pubblico verso il Chiosco della Musica.

Qui, in piazza Martiri della Libertà, alle ore 22 salirà sul palco la straordinaria Cristina D’Avena Feat. Gem Boy per il grandioso concerto che saluterà l’inizio del 2020.

Gran finale dopo la mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico a cura dei Sestieri rapallesi, concluderà il Capodanno dei Bambini.