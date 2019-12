Rapallo: cittadinanza a Liliana Segre, un sì unanime

Il Consiglio comunale di Rapallo ha visto lo scontato voto unanime alla proposta del Pd Mauro Mele di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre per ciò che rappresenta; e tanto più che conosce e frequenta Rapallo. Mele ha proposto due ordini del giorno alternativi e il sindaco Carlo Bagnasco ha scelto il primo; la consigliera Elisabetta Ricci ha proposto che al momento del conferimento siano presenti le scolaresche rapallesi.

Nel corso della seduta iniziata alle 14.30 e conclusasi alle 17.45, sono stati trattati i punti che più stimolano i consiglieri. Come i lavori al San Francesco per cui l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio ha riassunto per l’ennesinma volta i motivi per cui sono fermi in attesa delle risposte al bando di gara.

Da parte sua il sindaco ha riassunto l’attività principale e quella del 2020: “Si chiudono i primi sei mesi della nuova legislatura, un 2019 che ha dimostrato che il lavoro di squadra offre la possibilità di raggiungere ottimi risultati, con un incessante lavoro da parte della Giunta sulla scia del precedente mandato.

✅ Abbiamo lasciato invariate le imposte

✅ Non abbiamo introdotto la addizionale IPERF Comunale

✅ 12 milioni di euro di opere pubbliche previste nel 2020 comprendenti il dragaggio del Golfo

✅ Opere concluse nel 2019 : passerella sul Boate, parcheggio con area ludica salita Paxo, palestra Scuole Marconi, riqualificazione spogliatoi piscina Comunale, rifacimento piazza Ezra Pound (Rane), rifacimento piazza Molfino con l’opera d’arte del Maestro Meda, rifacimento Lungomare e Castello con impianto luci scenografico, riqualificazione piano terreno Villa Queirolo, ripristino della maggior parte dei danni subiti dalla mareggiata del 28 ottobre 2018

✅ Aumento della videosorveglianza cittadina con inserimento di telecamere OCR per un territorio più sicuro.

✅Rilancio del Turismo con particolare attenzione ai nostri bambini

Il 2020 porterà maggior sicurezza sul territorio

🔜 600.000 € di investimenti sulle nostre strade del centro e delle frazioni

🔜 Conclusione dei lavori del depuratore con nuovo campo di Padel sulla copertura

🔜 Sicurezza nelle scuole con investimento di € 650.000

🔜 Dragaggio del Golfo con oltre 10.0000,00 di Euro.

Ma non ci fermiamo, dobbiamo proseguire sul nostro cammino.