Rapallo: bilancio di previsione, 10 milioni per dragare il golfo

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Pareggia a 47.140.108 euro il bilancio di previsione del Comune di Rapallo per il periodo 2020-2022. La pratica è stata discussa e portata ad approvazione nel consiglio comunale che questo pomeriggio si è radunato nella sala consiliare del municipio.

La discussione si è concentrata sul primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e del bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati”.

«Vorrei sottolineare un dato su tutti – osserva il sindaco Carlo Bagnasco – Anche per il 2020 il Comune non ha aumentato le imposte: un aspetto che ritengo estremamente importante».

L’assessore al Bilancio Antonella Aonzo ha illustrato gli aspetti tecnici delle pratiche con l’ausilio di slide. «Siamo soddisfatti di essere riusciti a portare il bilancio di previsione ad approvazione entro il termine previsto del 31 dicembre: questo ci permette di avere piena operatività dall’inizio del nuovo anno – sottolinea – Il bilancio mantiene sempre ottimi standard che attestano Rapallo tra i Comuni virtuosi».

Di seguito, i dati numerici del Bilancio di Previsione 2020/2022:

Entrate

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti: € 346.190

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale: € 0

Tributarie (confermate rispetto all’anno precedente): € 21.433.500

Trasferimenti correnti: € 1.267.171

Extratributarie: € 7.197.279

Conto capitale: € 11.982.118

Entrate da riduzioni di attività finanziarie: € 0

Accensione di prestiti: € 0

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere: € 0

Partite di giro: € 4.913.850

Totale: € 47.140.108

Spese

Spesa Corrente: € 30.009.340

Spesa Conto Capitale: € 12.216.918

Spesa Increm. Attività: € 0

Rimborso Prestiti: € 0

Partite di giro: € 4.913.850

Totale: € 47.140.108

Passando al programma opere pubbliche, particolare importanza riveste il dragaggio generale del golfo a seguito della mareggiata che ha devastato la costa il 29 ottobre 2018. La procedura di affidamento è prevista nel 2020, per importo complessivo di 10 milioni di euro. Sempre nel 2020 è previsto l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del rio Tangone; e ancora, sono in programma svariati interventi di messa in sicurezza nelle zone frazionali e di riqualificazione nei plessi scolastici cittadini.

Sempre nel 2020, a seguito della presentazione di moduli per la richiesta danni conseguenti alla mareggiata per un totale di oltre tre milioni di euro, sono previsti interventi per 1 milione e 600mila euro nella frazione di San Michele di Pagana, precisamente nel borgo di Pomaro, nella spiaggia degli Archi e nella passeggiata Trelo-Prelo.

Tra le opere con previsione di affidamento dell’appalto nel 2021, l’ampliamento della scuola materna Sant’Anna e l’adeguamento del sottopasso di via Rosselli, altra opera particolarmente attesa per lo snellimento della viabilità.

«Nel piano triennale sono elencati solo gli interventi di importo superiore a 100 mila euro – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio – Nel limite della spendibilità del Comune di Rapallo, gli interventi andranno a toccare tutte le principali criticità che il territorio presenta: dal dragaggio del golfo, strettamente necessario dopo la mareggiata del 2018, alla messa in sicurezza del rio Tangone e, non ultimo, il ripristino delle caditoie nei territorio frazionali propedeutico a sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico. Non dimentichiamo le scuole, gli interventi di asfaltatura per cui investiremo circa 600mila euro e gli impianti sportivi. I primi giorni del prossimo anno inizieranno inoltre i lavori di ripristino della ringhiera del lungomare».

Approvata all’unanimità dal parlamentino rapallese la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, avanzata tramite mozione dal consigliere di opposizione Mauro Mele.