Levanto: mercoledì 1° gennaio cimento invernale

di Guido Ghersi

“Dopo ben undici cimenti invernali svoltisi questo mese, a Levanto mercoledì 1° gennaio siamo giunti al numero record di partecipanti: 220 cimentisti regolarmente iscritti. Infatti il cimento di Capodanno a Levanto è il più frequentato della provincia spezzina ed uno dei più importanti della Regione” è quanto ha dichiarato Giuseppe “Beppe” Perrone, di 75 anni, organizzatore del bagno del nuovo anno nella cittadina rivierasca che non nasconde la sua soddisfazione per il successo che la manifestazione ha assunto negli anni. Dalla prima edizione all’inizio del nuovo millennio, quello di Levanto è diventato il cimento per eccellenza della provincia e dell’intera Riviera di Levante.

“Il mio primo cimento lo feci una trentina di anni or sono con un fisico asciutto e giovanile – racconta Beppe – Nei primi anni 2000 con l’Avis e il Consorzio Turistico Occhioblù decidemmo di organizzare ‘Un tuffo nel Nuovo Anno’, promuovendo anche una raccolta di fondi per finalità benefiche, come l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova o il Comitato della Croce Rossa di Levanto”.

Nel corso degli anni sono giunti partecipanti da tutta la Liguria, dal Piemonte, dalla Lombardia e da altre regioni del centro-nord.

L’organizzazione offre a tutti i partecipanti il parcheggio gratuito sulla passeggiata a mare, una tenda riscaldata in cui cambiarsi ed un pasto completo, oltre allo spumante per il brindisi al nuovo anno. Un bel biglietto da visita per Levanto e la Riviera Spezzina.