Cogorno: Torneo della Befana, festa per 400 bambini

La Società Villaggio del Ragazzo Asd organizza il 21° Torneo Villaggio Calcio (Torneo della Befana) dedicato alla memoria di Luca Sbarboro e Don Nando Negri.

La manifestazione si svolgerà dal 4 al 6 Gennaio 2020 sui campi del Centro Formazione Professionale “Villaggio del Ragazzo” sito in Via IV Novembre 115 in località San Salvatore di Cogorno (GE).

Torneo si svolgerà con la formula “Una leva al giorno” con disputa delle gare di una sola Leva durante tutta una giornata con premiazione alla fine della serata.

Il programma sarà così svolto:

Sabato 4 Gennaio Primi calci 2012 (Squadre composte da 5 calciatori nati dal 1/1/2012 al 21/12/2012)

Sabato 4 Gennaio Esordienti 2008 (Squadre composte da 9 calciatori nati dal 1/1/2008 al 31/12/2008)

Domenica 5 Gennaio Primi calci 2011 (Squadre composte da 6 calciatori nati dal 1/1/2011 al 31/12/2011)

Domenica 5 Gennaio Pulcini 2009/10 (Squadre composte da 7 calciatori nati dal 1/1/2009 al 31/12/2010)

Lunedì 6 Gennaio Piccoli amici 2013/14 (Squadre composte da 5 calciatori nati dal 1/1/2013 al 31/12/2014)

Lunedì 6 Gennaio Esordienti 2007 (Squadre composte da 9 calciatori nati dal 1/1/2007 al 31/12/2007)

La partecipazione al Torneo/Memorial è gratuita.

Nei tre giorni del Torneo sarà disponibile un accurato servizio mensa all’interno del complesso sportivo.

La direzione villaggina ringrazia tutte le Società che hanno aderito al nostro Torneo con ben 36 formazioni iscritte a quella che è la più longeva manifestazione villaggina e la prima del nuovo anno 2020 della Delegazione Distrettuale L.n.d. di Chiavari.

L’organizzazione Villaggina è pronta ad accogliere gli oltre 400 bambini per trascorrere insieme tre giorni di sport, spettacolo, amicizia e divertimento in un ambiente sano, sereno, sicuro ed accogliente.