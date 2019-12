Chiavari: subbuteo, domani “Lw we love you”

Da Guido Giambruno, referente Old Subbuteo Club Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Old Subbuteo Club Chiavari, affiliato all’Associazione Amatori Old Subbuteo, fondato a Chiavari nel gennaio 2009 organizza in data 29 dicembre la Vª edizione del torneo denominato “Lw we love you”, dove la sigla lw (light weight) indica il tipo di miniature Subbuteo prodotte e commercializzate dal 1980/81,

L’evento si terrà presso il Circolo Ricreativo del Banco di Chiavari “la Caravella”, sito in Via Bancalari, ingresso da Largo Canzio, con inizio alle ore 10:00 e termine alle ore 18:00 circa. Come consuetudine le quote di iscrizione saranno interamente devolute ad una causa benefica, quest’anno si è scelto di aderire all’iniziativa promossa dall’Associazione Tigullio4friends a sostegno dei malati di Sla e delle loro famiglie.

Il nostro Club ha sede di gioco in Chiavari, presso il Centro Sociale San Giovanni, Via delle Vecchie Mura, 1, ogni lunedì sera dalle 21:00 alle 23:30.